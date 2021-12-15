45 нових автомобілів для виконання завдань з охорони громадського порядку надійдуть у військові частини Нацгвардії.

У Києві відбулося вручення водіям військових частин Національної гвардії України сертифікатів та ключів від нових спеціалізованих автомобілів.

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Як зазначив заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко, за останні 2 роки підрозділи Національної гвардії України з охорони громадського порядку загалом отримали більше 100 одиниці такої техніки.

"Це сучасні та зручні автомобілі, які підходять для наших завдань в умовах міста. Щоденно на патрулювання залучається велика кількість особового складу, аби запобігати правопорушенням та забезпечити безпеку громадян. Завдяки новій техніці покращаться оперативні спроможності підрозділів НГУ з охорони громадського порядку", – наголосив він.

Спеціалізовані мікроавтобуси виготовлені на шасі Ford Tranzit і призначені для виконання завдань з охорони громадського порядку. Такі автомобілі з антивандальним захистом використовують, у тому числі й для розгону демонстрацій.