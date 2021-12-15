45 новых автомобилей для выполнения задач по охране общественного порядка поступят в воинские части Нацгвардии.

В Киеве состоялось вручение водителям воинских частей Национальной гвардии Украины сертификатов и ключей от новых специализированных автомобилей.

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Как отметил заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Миколенко, за последние 2 года подразделения Национальной гвардии Украины по охране общественного порядка в целом получили более 100 единиц такой техники.

"Это современные и удобные автомобили, которые подходят для наших задач в условиях города. Ежедневно на патрулирование привлекается большое количество личного состава, чтобы предотвращать правонарушения и обеспечить безопасность граждан. Благодаря новой технике улучшатся оперативные возможности подразделений НГУ по охране общественного порядка", – подчеркнул он.

Специализированные микроавтобусы изготовлены на шасси Ford Tranzit и предназначены для выполнения задач по охране общественного порядка. Такие автомобили с антивандальной защитой используют, в том числе и для разгона демонстраций.