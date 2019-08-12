Как стало известно, в силовой структуре объявили тендер на закупку вахтовых автомобилей.

Национальная гвардия Украины объявила тендер на закупку специализированных вахтовых автомобилей на шасси МАЗ (или аналога, хотя сначала хотели только МАЗ) на почти 63 млн грн, сообщает Ukrainian Military Pages.

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К шасси предъявляются следующие требования: бескапотная 2/3 местная кабина, колесная формула 4х2, колесная база не менее 4 100 мм, монтажная длина рамы не менее 5 800 мм, двигатель мощностью не менее 130 л. с. стандарта Евро-2 или выше, грузоподъемность не менее 5450 кг, полная масса не более 10 100 кг, объем топливного бака не менее 200 л, размер колес не менее R20.

Кузов-фургон должен быть оборудован не менее чем 26 мягкими сиденьями, с возможностью регулирования угла наклона спинки, системами отопления и кондиционирования воздуха, ЖК-телевизором диагональю не менее 24-32 дюйма, а также рабочим столом типа – купе с розеткой для подключения компьютера (ноутбука).

Кроме того, в фургоне должны быть отсеки для размещения противоударных щитов типа Форт-ЩПА. На все окна кузов-фургона предусматривается установка защитных решеток из тканой металлической сетки (с возможностью их быстрого демонтажа). Ожидаемая стоимость контракта 62 810 000 гривен. Начало аукциона 12 августа.

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