Як стало відомо, у силовій структурі оголосили тендер на закупівлю вахтових автомобілів.

Національна гвардія України оголосила тендер на закупівлю спеціалізованих вахтових автомобілів на шасі МАЗ (або аналога, хоча спочатку хотіли лише МАЗ) на майже 63 млн грн, повідомляє Ukrainian Military Pages.

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До шасі висуваються такі вимоги: безкапотна 2/3 місна кабіна, колісна формула 4х2, колісна база не менше 4 100 мм, монтажна довжина рами не менше 5 800 мм, двигун потужністю не менше 130 к. с. стандарту Євро-2 або вище, вантажопідйомність не менше 5450 кг, повна маса не більше 10 100 кг, об’єм паливного баку не менше 200 л., розмір коліс не менше R20.

Кузов-фургон повинен бути обладнаний не менше ніж 26 м'якими сидіннями, з можливістю регулювання кута нахилу спинки, системами опалювання та кондиціонування повітря, ЖК-телевізором діагоналлю не менше 24-32 дюйма, а також робочим столом типу – купе з розеткою для підключення комп’ютера (ноутбука).

Крім того у фургоні повинні бути відсіки для розміщення протиударних щитів типу Форт-ЩПА. На всі вікна кузов-фургона передбачається встановлення захисних грат із тканої металевої сітки (з можливістю їх швидкого демонтажу). Очікувана вартість контракту 62 810 000 гривень. Початок аукціону 12 серпня.

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