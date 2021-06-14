Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены повышены для бензина с 24,92 гривны до 25,82 гривны за литр, для дизельного топлива с 20,91 гривны до 22,09 гривны за литр. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 гривны за литр, дизельного топлива – 29,09 гривны за литр.

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизельное топливо.

Согласно постановлению, НАК “Нафтогаз Украины” подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа. Кроме того, Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.