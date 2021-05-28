Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставку бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Об этом enkorr сообщили владельцы терм-контрактов на поставку бензина от БНК. "Сегодня нам сказали, что поставок А-95 не будет вовсе. Между тем будет снабжено полный объем А-92", – сказал собеседник enkorr, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, причины такого решения неизвестны.

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"Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залито бензином", – сообщил второй респондент на условиях анонимности. Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств репутации надежного поставщика БНК будет нанесен удар.

"Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть ограничены, но чтобы вообще закрыть отгрузки и сообщить об этом за три дня до конца месяца – это недопустимо с любой точки зрения. В следующем году с ними просто никто не подпишется", – уверяет собеседник enkorr, считая, что такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер по поставкам из Беларуси.

В Консалтинговой группе "А-95" считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тысяч тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.

"Нахватка 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить более 10-15 тысяч тонн. Можно импортировать морем, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем", – прокомментировал директор "А-95" Сергей Куюн.