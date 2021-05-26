Остановка Беларусью поставок топлива в Украину маловероятна, однако политические решения не всегда идут на пользу экономики, поэтому стоит быть готовым к любому сценарию

Беларусь вряд ли остановит поставки своих нефтепродуктов на украинский рынок в ответ на санкции правительства, касающиеся запрета на авиасообщение между странами. Такое мнение на своей станице в Facebook высказал директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн.

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"Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики”, – пишет эксперт.

По его словам, Мозырский НПЗ, который стоит на границе с Украиной, за дизтопливо и битума практически полностью работает на украинский рынок, а саму Беларусь преимущественно обеспечивает Новополоцкий НПЗ, расположенный на севере.

"То есть, Беларусь кормит Украину (безусловно, после России). Именно поэтому я не верю, что Лукашенко будет даже намекать на проблемы с топливом”, – отметил он.

По словам Куюна, в 2020 г из Беларуси на украинский рынок поступило 0,850 млн т бензина (свыше 30% рынка), 2,2 млн т (более 30% рынка дизтоплива, 0,38 млн т сжиженного газа (17 %) и 0,580 млн т битума – 50% рынка.