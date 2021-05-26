Зупинка Білоруссю поставок палива в Україну малоймовірна, проте політичні рішення не завжди йдуть на користь економіки, тому варто бути готовим до будь-якого сценарію

Білорусь навряд чи зупинить постачання своїх нафтопродуктів на український ринок у відповідь на санкції уряду, що стосуються заборони на авіасполучення між країнами. Таку думку на своїй станиці в Facebook висловив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

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“Я в це не вірю. Україна формує основний прибуток білоруської нафтопереробки, яка своєю чергою є одним з локомотивів білоруської економіки”, – пише експерт.

За його словами, Мозирський НПЗ, який стоїть на кордоні з Україною, за дизпаливо і бітуму практично повністю працює на український ринок, а саму Білорусь переважно забезпечує Новополоцький НПЗ, розташований на півночі.

“Тобто, Білорусь годує Україна (безумовно, після Росії). Саме тому я не вірю, що Лукашенко буде навіть натякати на проблеми з пальним”, – зазначив він.

За словами Куюна, в 2020 р з Білорусі на український ринок надійшло 0,850 млн т бензину (понад 30% ринку), 2,2 млн т (більше 30% ринку) дизпалива, 0,38 млн т зрідженого газу (17 %) і 0,580 млн т бітуму - 50% ринку.