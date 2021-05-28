Білоруська нафтова компанія поки не підтверджує постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Про це enkorr повідомили власники терм-контрактів на постачання бензину від БНК. "Сьогодні нам сказали, що постачань А-95 не буде зовсім. Тим часом буде відвантажено повний обсяг А-92", – сказав співрозмовник enkorr, який побажав залишитися невідомим. За його словами, причини такого рішення невідомі.

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"Ми продовжуємо перемовини. За нашими даними, Мозирський завод залито бензином", – повідомив другий респондент на умовах анонімності. Він вважає, що у випадку повної відмови від своїх контрактних зобов'язань репутації надійного постачальника БНК буде завдано удару.

"Ми розуміємо, що ремонт, що обсяги може бути урізано, але щоб узагалі закрити відвантаження і повідомити про це за три дні до кінця місяця – це неприпустимо з будь-якої точки зору. У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться", – запевняє співрозмовник enkorr, вважаючи, що такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів щодо постачань із Білорусі.

У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що через припинення постачань бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит. За даними групи, середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. т, що становить близько 50% ринку цієї марки.

"Брак 50% постачань не може минути для ринку безслідно. Частково можна перекритися за рахунок Литви, але малоймовірно, що завод зможе постачити понад 10-15 тис. т. Можна імпортувати морем, але таких постачань давно ніхто не робив, невідома технічна змога оперативно прийняти й вивантажити такий обсяг", – прокоментував директор "А-95" Сергій Куюн.