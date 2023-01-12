Шпионское фото фейслифтового Porsche Cayenne Coupe 2024 уже опубликовали в интернете. На нем осталось очень мало камуфляжа, а это говорит о том, что премьера не за горами.

Текущее поколение Porsche Cayenne Coupe должно быть обновлено, и, честно говоря, мы ожидали увидеть это уже сейчас. Прототипы в разных состояниях камуфляжа были замечены на полурегулярной основе в течение большей части года, и теперь мы видим Cayenne Coupe практически без камуфляжа. Даже логотипы Porsche видны полностью.

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Это не означает, что обновленная модель полностью обнажена. Через объектив нашей шпионской камеры мы видим тонкие наклейки, очерчивающие обновленные фары. Сзади черная лента и сетчатые детали покрытия на задних фонарях. И насколько мы можем судить, это все.

Конечно, испытания в ледяной Арктике предлагают определенный природный камуфляж в виде снега, покрывающего панели кузова. В любом случае мы знаем, что обновление будет незначительным, сосредотачиваясь на больших, прямоугольных вентиляционных отверстиях в передней панели с вышеупомянутыми обновлениями освещения.

Наши шпионские источники полагают, что это гибридная модель. Исходя из центрального выхлопа сзади, это может быть Turbo S E-Hybrid Coupe. Обновленная выхлопная труба и задняя панель дополнительны для этого уровня комплектации, хотя Porsche может открыть их для других комплектаций с помощью этого обновления.

Мы не слышали ничего существенного относительно изменений трансмиссии, хотя изменения могут претерпеть незначительное увеличение мощности и эффективности, особенно на гибридных моделях. Учитывая, что нынешний Turbo S E-Hybrid уже имеет мощность 670 лошадиных сил, прибавив еще больше, он останется одним из самых быстрых внедорожников, доступных сегодня.

Это обновление не будет только внешним. Прошлым летом мы увидели Cayenne Coupe вблизи, показав его обновленный интерьер. Центральная консоль и экран информационно-развлекательной системы претерпевают изменения, а большой рычаг переключения передач, используемый в современных Cayenne, уступит место чему-то гораздо меньшему, похожему на элемент управления, используемому в 911 году.

Учитывая, как долго мы видели тестовые транспортные средства на публике и как мало камуфляжа осталось на этом конкретном Porsche, раскрытие должно быть не за горами. Худший сценарий – в начале лета.