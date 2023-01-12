Шпигунське фото рестайлінгового Porsche Cayenne Coupe 2024 вже опублікували в інтернеті. На ньому залишилось дуже мало камуфляжу, а це каже про те, що прем’єра не за горами.

Поточне покоління Porsche Cayenne Coupe має бути оновлено, причому якнайшвидше. Прототипи в різних камуфляжах були помічені протягом року, і тепер ми бачимо Cayenne Coupe практично без камуфляжу. Навіть логотипи Porsche видно повністю.

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Це не означає, що оновлена модель повністю оголена. Через об’єктив нашої шпигунської камери ми бачимо тонкі наклейки, що окреслюють оновлені фари. Ззаду – чорна стрічка та сітчасті деталі покриття на задніх ліхтарях. І, наскільки ми можемо бачити, це все.

Звичайно, випробування в крижаній Арктиці пропонують певний природний камуфляж у вигляді снігу, який покриває панелі кузова. У будь-якому випадку ми знаємо, що оновлення буде незначним, зосереджуючись на більших, прямокутних вентиляційних отворах у передній панелі з вищезгаданими оновленнями освітлення.

Наші шпигунські джерела вважають, що це гібридна модель. Виходячи з центрального вихлопу ззаду, це може бути Turbo S E-Hybrid Coupe. Оновлена вихлопна труба та задня панель є додатковими для цього рівня комплектації, хоча Porsche може відкрити їх для інших комплектацій за допомогою цього оновлення.

Ми не чули нічого суттєвого щодо трансмісії, хоча можливе незначне збільшення потужності та ефективності, особливо на гібридних моделях. Враховуючи, що нинішній Turbo S E-Hybrid вже має потужність 670 кінських сил, додавши ще більше, він залишиться одним із найшвидших позашляховиків, доступних сьогодні.

Це оновлення не буде лише зовнішнім. Минулого літа ми побачили Cayenne Coupe зблизька, показавши його оновлений інтер’єр. Центральна консоль та екран інформаційно-розважальної системи зазнають змін, а великий важіль перемикання передач, який використовується в сучасних Cayenne, поступиться місцем чомусь набагато меншому, схожому на елемент керування, який використовується в 911.

Враховуючи, як довго ми бачили тестові транспортні засоби на публіці та як мало камуфляжу залишилося на цьому конкретному Porsche, розкриття має бути не за горами. Найгірший сценарій – на початку літа.