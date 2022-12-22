Приближаются новогодние и рождественские праздники. Но в сервисных центрах МВД график работы не меняется. Если не будет проблем с электроснабжением, они будут работать как обычно.

В период военного положения не применяются нормы, устанавливающие праздничные и нерабочие дни. Это значит, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине не будет.

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Поскольку праздничные дни совпадают с выходными, все сервисные центры МВД работают в обычном режиме — за 5-дневной рабочей неделей.

Территориальные сервисные центры МВД, предоставляющие услуги, в праздничные дни будут работать по следующему графику:

вторник – пятница – с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);

суббота - с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);

Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Напомним, с ноября график всех сервисных центров МВД, предоставляющих услуги, был обновлен с целью оптимизации затрат электроэнергии. А предоставление услуг в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи. Получить талон можно через функционал е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД или в терминалах, установленных непосредственно в помещениях сервисных центров МВД.

Получить талон предварительной записи в терминале можно не позднее чем за час до конца рабочего дня сервисного центра МВД.

Главный и региональные сервисные центры МВД в праздничные дни работают по следующему графику: