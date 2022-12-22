Наближаються новорічні та різдвяні свята. Але у сервісних центрах МВС графік роботи не змінюються. Якщо не буде проблем з електропостачанням, вони працюватимуть як завжди.
У період дії воєнного стану не застосовуються норми, які встановлюють святкові та неробочі дні. Це означає, що офіційних святкових та неробочих днів Україні не буде.
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Оскільки святкові дні збігаються з вихідними, то всі сервісні центри МВС працюють у звичному режимі — за 5-ти денним робочим тижнем.
Територіальні сервісні центри МВС, які надають послуги, у святкові дні працюватимуть за таким графіком:
- вівторок — п’ятниця — з 8:00 до 17:00 (без перерви на обід);
- субота — з 8:00 до 15:45 (без обідньої перерви);
- Вихідні дні: неділя, понеділок.
Нагадаємо, із листопада графік усіх сервісних центрів МВС, які надають послуги, було оновлено з метою оптимізації витрат електроенергії. А надання послуг у сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Отримати талон можна через функціонал е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналах, які встановлено безпосередньо в приміщеннях сервісних центрів МВС.
Отримати талон попереднього запису в терміналі можна не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.
Головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюють за таким графіком:
- понеділок — четвер — з 9:00 до 18:00;
- п’ятниця — з 9:00 до 16:45;
- Обідня перерва: з 13:00 до 13:45 — 45 хвилин;
- Вихідні дні: субота, неділя.