Наближаються новорічні та різдвяні свята. Але у сервісних центрах МВС графік роботи не змінюються. Якщо не буде проблем з електропостачанням, вони працюватимуть як завжди.

У період дії воєнного стану не застосовуються норми, які встановлюють святкові та неробочі дні. Це означає, що офіційних святкових та неробочих днів Україні не буде.

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Оскільки святкові дні збігаються з вихідними, то всі сервісні центри МВС працюють у звичному режимі — за 5-ти денним робочим тижнем.

Територіальні сервісні центри МВС, які надають послуги, у святкові дні працюватимуть за таким графіком:

вівторок — п’ятниця — з 8:00 до 17:00 (без перерви на обід);

субота — з 8:00 до 15:45 (без обідньої перерви);

Вихідні дні: неділя, понеділок.

Нагадаємо, із листопада графік усіх сервісних центрів МВС, які надають послуги, було оновлено з метою оптимізації витрат електроенергії. А надання послуг у сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Отримати талон можна через функціонал е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналах, які встановлено безпосередньо в приміщеннях сервісних центрів МВС.

Отримати талон попереднього запису в терміналі можна не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.

Головний та регіональні сервісні центри МВС у святкові дні працюють за таким графіком: