Внешность и салон будущих моделей рассекретил владелец модели Acura RDX.

Изображения Acura MDX и TLX следующего поколения владелец нового RDX обнаружил в прошивке информационно-развлекательной системы своего автомобиля. Их он разместил на сайте AcuraZine.

Кроссовер Acura MDX нынешнего, третьего поколения выпускается с 2013 года. С 2016-м модель пережила небольшое обновление, в результате которого получила внешность в духе концепта Precision, а также модификацию Sport Hybrid с бензоэлектрической силовой установкой. Седан TLX с таким же дизайном дебютировал годом позже.

Будущая Acura RDX.

Машины нового поколения, как видно на рендере, продолжат развивать фирменный стиль, и получат много общего с MDX: многосегментные фары, выразительная радиаторная решетка, сложная форма бамперов. Информации о технической начинки пока нет, однако известно, что в MDX и TLX будут оснащены версией Type S с турбомотором V6, отдача которого превысит 300 лошадиных сил.

Будущая Acura TLX.

Напомним, что Acura MDX 2019 была названа самым безопасным автомобилем на рынке.