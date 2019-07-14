Зовнішність та салон майбутніх моделей розсекретив власник моделі Acura RDX.

Зображення Acura MDX і TLX наступного покоління власник нового RDX виявив в прошивці інформаційно-розважальної системи свого авто. Їх він розмістив на сайті AcuraZine.

Кросовер Acura MDX нинішнього, третього покоління випускається з 2013 року. З 2016-му модель пережила невелике оновлення, в результаті якого отримала зовнішність у дусі концепту Precision, а також модифікацію Sport Hybrid з бензоелектричних силовою установкою. Седан TLX з таким же дизайном дебютував роком пізніше.

Майбутня Acura RDX.

Машини нового покоління, як видно на рендері, продовжать розвивати фірмовий стиль, та отримають багато спільного з MDX: багатосегментні фари, виразна радіаторна решітка, складна форма бамперів. Інформації щодо технічної начинки поки що немає, однак відомо, що у MDX та TLX будуть версії Type S з турбомотором V6, віддача якого перевищить 300 кінських сил.

Майбутня Acura TLX.

Нагадаємо, що Acura MDX 2019 була названа найбезпечнішим автомобілем на ринку.