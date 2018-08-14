Організація Іnsurance Institute for Highway Safety провела перевірку усіх автомобілів, що продаються у США зараз та будуть продаватись наступного року.

Acura RDX зовсім недавно з’явилась на ринку і вже встигла отримати чимало схвальних відгуків та різноманітних нагород. Днями список переваг моделі поповнив титул Top Safety Pick+ від “Страхового інституту безпеки дорожнього руху” – IIHS.

Іnsurance Institute for Highway Safety щороку проводить випробування на безпечність автомобілів, присутніх на ринку. Перевірки проводяться для найрізноманітніших систем від фар до електронних помічників, враховується кожна деталь. Проводяться краш-тести, перевіряються гальма, міцність даху при перекиданні, безпека пасажирів усіх на усіх рядах сидінь та багато інших параметрів.

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Цього року найвищу оцінку рейтингу серед автомобілів класу SUV отримав японський кросовер Acura RDX. Особливо відмітили експерти IIHS роботу системи AcuraWatch, котра відповідає за уникнення зіткнень. Світлодіодні фари у базовій комплектації додали ще кілька пунктів кросоверу. Цікаво, що саме фари не дозволили багатьом моделям автомобілів отримати цього року вищі бали у перевірці IIHS, тож японський кросовер зміг випередити значно дорожчі моделі, заслужено отримавши оцінку Top Safety Pick+.

На ринку США Acura RDX 2019 модельного року доступний з 2-літровим бензиновим двигуном з чотирма турбінами, та 10-ступінчатою автоматичною коробкою передач. Потужність силової установки моделі становить 272 кінські сили та 379 номів. Компактний кросовер вийшов у продаж 1 червня, а вже у червні та липні встановив рекорди продаж.

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