Из-за больших пробок на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с востока на запад страны.
В настоящее время существует значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с Россией регионах.
Чтобы не образовывать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).
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Мининфраструктуры и Укравтодор рекомендует маршруты, где:
- высокое качество дорожного покрытия;
- меньше блок-постов;
- меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта.