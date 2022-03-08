За добу 7 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 132 тисячі осіб та близько 13 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби, кількість людей, що очікують на перетин кордону, дещо зменшилася, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Для тих, хто хоче швидше виїхати з України, прикордонники рекомендують скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою.

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Перевірити їх завантаженість можна кожні три години на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Станом на 9 ранку 8 березня ситуація така:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 100 л/а, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 150 л/а, 0 пішоходів;

«Грушів» - 500 л/а, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 300 л/а, 70 пішоходів;

«Краківець» - 600 л/а, 1500 пішоходів;

«Шегині» - 620 л/а, 200 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 150 л/а, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 15 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 30 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 150 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Минулої доби з України виїхало майже 118 тисяч осіб. Більшість подорожуючих (майже 90 тисяч людей) для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього фіксується значне накопичення людей і автомобілів.

7 березня до України повернулися майже 14 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч – громадяни України.