За сутки 7 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 132 тысяч человек и около 13 тысяч транспортных средств.

Пассажиропоток остался на уровне предыдущих суток, количество людей, которые ожидают пересечения границы, несколько уменьшилось, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Для тех, кто хочет побыстрее выехать из Украины, пограничники рекомендуют воспользоваться пунктами пересечения на границе с Венгрией, они менее загруженные (почти пустые), а также со Словакией и Молдовой.

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Проверить их загруженность можно каждые три часа на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

По состоянию на 9 утра 8 марта ситуация такова:

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 100 л/а, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" – 150 л/а, 0 пешеходов;

"Грушев" – 500 л/а, 100 пешеходов;

"Смольница" – 300 л/а, 70 пешеходов;

"Краковец" – 600 л/а, 1500 пешеходов;

"Шегини" – 620 л/а, 200 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 150 л/а, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 15 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" – 10 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 150 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

"Мамалыга" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Кельменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Росошаны" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Сокиряны" – 0 л/а, 0 пешеходов.

За прошедшие сутки из Украины выехало почти 118 тысяч человек. Большинство путешественников (около 90 тысяч человек) для выезда выбрали пункты пропуска на польском участке. В результате этого фиксируется значительное скопление людей и автомобилей.

7 марта в Украину вернулись почти 14 тысяч человек, из которых более 11 тысяч – граждане Украины.