Массовая эвакуация граждан в западном направлении на двенадцатый день войны продолжается, хотя картина на автотрассах изменилась. Попробуем отразить ее, опираясь на официальную информацию и данные от тех, кто двигается сейчас по этим дорогам в собственных авто.

Утром в центре страны заметно спал поток машин с беженцами на запад со стороны Днепра и Запорожья. Видимо, сказалась стабилизация ситуации возле атомной станции, которая раньше испугала многих жителей Запорожской области.

На скорость движения машин с беженцами с востока Украины влияет плотный трафик, блокпосты и разрушенный асфальт на некоторых участках.

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Но вторая половина маршрута ко Львову и Закарпатью через Умань и Винницу до обеда была почти по-вчерашнему заполнена транспортом. Это продолжали свое движение те днепряне и запорожцы, кто ночевал в Кировоградской области. К тому же на утро понедельника не уменьшился поток машин с харьковчанами, которые в основном объединяются с днепрянами и запорожцами в Александрии.

В обеденное время практически рассосались пробки перед развязкой возле Умани, где в предыдущие дни собирались тянучки на несколько десятков (!) километров. Это случалось из-за того, что в этом городе на трассу Е50 (М12) в направлении Винницы вливалось три потока – из Киева, Одессы и Харькова с Днепром и Запорожьем.

В течение всего дня имеют место масштабные тянучки на дороге местного значения в Кировоградской области в районе Новой Праги, где транспорт с востока вынужден объезжать ремонт моста на Е50 в Знаменке. Эта неувязка разъясняется не столько количеством машин, как состоянием асфальтового покрытия.

К двенадцатому дню войны интенсивность движения на основных путях эвакуации несколько снизилась

Более свободной стала дорога на запад и по западную сторону Одесской трассы, вокруг Винницы и Хмельницкого. То есть искать объезд трассы Е50 по второстепенным параллельным дорогам того же направления (через Белую Церковь, Кременец, Любар или южнее) уже не нужно.

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С другой стороны, на западе практически свободное движение наблюдается, так сказать, на рокадных дорогах регионального значения. Ими некоторые эвакуированные перемещаются вдоль западной границы в поисках менее загруженного перехода в страны ЕС. Похоже, самые большие очереди скопились возле польских пунктов пропуска, что и неудивительно – большинство украинских беженцев направляется именно в эту страну. Для понимания – только за один вчерашний день (воскресенье) в Польшу выехало 142 тыс. украинских граждан (правда, это всеми видами транспорта).

В западных областях можно свободно маневрировать вдоль границы, выбирая переход с наименьшей очередью

Произошли изменения в трафике на юге. Там закрыли транзитный проезд от Одессы через Затоку, Белгород и Шабо. То есть теперь по этому пути нельзя выехать на Молдовскую границу (переход Паланка). Хотя до самых названных городов по этому маршруту доехать можно – пропускать будут согласно месту регистрации в паспорте.

Топливо

Ситуация с горючим на АЗС несколько изменилась по сравнению с картиной, которая была два назад. На автотрассах направления Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, загруженных потоком эвакуированных, вчера-сегодня имеют место очереди длиной до 2-3 км. С видами топлива те же вчерашние неувязки: такого, чтобы было все четыре типа горючего, почти нигде нет. Но в городах, более близких к границе, или в стороне от основного направления движения, очередей нет и цены обычные. Хотя сжиженный автогаз LPG кое-где имеет ценник аж 25 грн.

Рекомендация “Авто 24”

Если ситуация с трафиком на путях западного направления, как минимум, не ухудшилась, то усложнился другой вопрос: поселение в населенных пунктах приграничных областей. В наиболее популярных локациях – Львов, Черновцы, Ужгород – найти квартиру в аренду уже очень трудно, а цены увеличились по сравнению с прошлогодними не менее чем на 50%. Поэтому рекомендуем бронировать квартиру или дом еще по дороге. Однако следует отметить, что кроме дорогого комфортабельного жилья, для беженцев есть и бесплатные варианты – в школах, выставочных залах, приспособленных коммерческих помещениях. На такое поселение нужно выходить через волонтерские группы в соцсетях или органы власти.

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