Масова евакуація громадян у західному напрямку триває, хоча картина на автотрасах дещо змінилася. Спробуємо відобразити її, спираючись на офіційну інформацію та дані від тих, хто рухається зараз тими шляхами у власних авто.

Зранку 7 березня у центрі країни помітно спав потік машин з біженцями на захід з боку Дніпра та Запоріжжя. Певно, далася взнаки стабілізація ситуації біля атомної станції, яка раніше налякала багатьох мешканців Запорізької області.

На швидкість руху машин з біженцями зі сходу України впливає щільний трафік, блокпости та зруйнований асфальт на деяких ділянках

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Але друга половина маршруту на Львів та Закарпаття через Умань та Вінницю до обіду була майже по-вчорашньому заповнена транспортом. Це продовжували свій рух ті дніпряни та запорожці, хто ночував на Кіровоградщині на Черкащині. До того ж станом на ранок понеділка не зменшився потік машин з харків’янами, які здебільшого об’єднуються з дніпрянами та запорожцями в Олександрії.

В обідню пору практично розсмокталися затори перед розв’язкою біля Умані, де в попередні дні збиралися затори на кілька десятків (!) кілометрів. Це траплялося через те, що в цьому місті на трасу Є50 (М12) в напрямку Вінниці вливалося три потоки – з Києва, Одеси та Харкова з Дніпром і Запоріжжям.

Протягом усього дня тривають масштабні тягнучки на дорозі місцевого значення на Кіровоградщині в районі Нової Праги, де транспорт зі сходу вимушений об’їжджати ремонт мосту на Є50 у Знам’янці. Ця проблема пояснюється в першу чергу не кількістю машин, а станом асфальтового покриття.

На дванадцятий день війни інтенсивність руху на основних шляхах евакуації дещо знизилася

Вільнішою стала дорога на захід і по той бік Одеської траси, навколо Вінниці та Хмельницького. Тобто шукати об’їзду траси Є50 по другорядним паралельним дорогам того ж напрямку (через Білу Церкву, Кременець, Любар або південніше) вже не треба.

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З іншого боку, на заході практично вільний рух спостерігається на дорогах регіонального значення. Ними деякі евакуйовані переміщуються вздовж західного кордону в пошуках менш завантаженого переходу в країни ЄС. Схоже, найбільші черги скупчилися біля польських пунктів пропуску, що й не дивно – більшість українських біженців прямує саме до цієї країни. Для розуміння – лише за один вчорашній день (неділя) до Польщі виїхало 142 тис. українських громадян (щоправда, усіма видами транспорту).

У західних областях цими днями можна вільно маневрувати вздовж кордону, обираючи перехід з найменшою чергою

Відбулися зміни у трафіку на півдні. Ближче до півдня було закрито транзитний проїзд від Одеси через Затоку, Білгород і Шабо. Тобто тепер цим шляхом не можна виїхати до Молдавського кордону (перехід Паланка). Хоча до названих міст цим маршрутом доїхати можна – пропускати будуть згідно місця реєстрації у паспорті.

Пальне

Ситуація з пальним на АЗС дещо змінилася у порівнянні з картиною, що була два тому. На автотрасах напрямку на Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, завантажених потоком евакуйованих, вчора-сьогодні є черги довжиною до 2–3 км. З видами палива ті самі учорашні негаразди: такого, щоб було всі чотири типи пального, майже ніде немає. Але у містах, ближчих до кордону, або в стороні від основного напрямку руху, черг немає і ціни звичайні. Хоча скраплений автогаз LPG деінде має цінник аж 25 грн.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ситуація з трафіком на шляхах західного напрямку як мінімум не погіршилася, то ускладнилося інше питання: поселення у населених пунктах прикордонних областей. У найбільш популярних локаціях – Львів, Чернівці, Ужгород – знайти квартиру під оренду вже дуже важко, а ціни збільшилися у порівнянні з минулорічними не менш як на 50%. Тож радимо бронювати квартиру або будинок ще по дорозі. Проте, слід зазначити, що крім дорогого комфортабельного житла, є безкоштовні варіанти для біженців – у школах, виставкових залах, пристосованих комерційних приміщеннях. На таке поселення треба виходити через волонтерські групи у соцмережах.

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