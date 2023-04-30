Водительское мастерство состоит из нескольких факторов, но правы те, кто думает, что самое важное – именно процесс управления машиной. И хотя главное здесь не скорость обучения, а качество полученных навыков, есть несколько советов, которые действительно ускорят процесс.

Пожалуй, для начала надо сказать, что помимо умения ловко нажимать на педали и точно направлять руль для безопасного вождения нужно кое-что еще. А именно – способность оценивать дорожную ситуацию вокруг машины и правильно прогнозировать ее развитие согласно действующим Правилам дорожного движения.

К сожалению, во многих случаях после автошколы для уверенной езды водителю приходится доучиваться еще – как говорится, в частном порядке.

Поэтому знайте: быстро научиться управлять машиной можно, но стремиться к этому в отрыве от других водительских знаний и навыков не стоит. Между тем, именно с управления машиной в техническом понимании и нужно начинать свое восхождение к высотам драйверского мастерства (надеемся, ПДД вы уже изучили?). Если всеми действиями автомобиля вы будете управлять точно и машинально, не отвлекаясь на сам процесс, у вас будет больше возможностей следить за обстановкой на дороге и обеспечивать безопасность движения.

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Полный курс автошколы

В настоящее время доступны различные варианты получения водительских прав, но мы советуем вам пройти полный очный курс обучения. Во-первых, потому что современному водителю нужно не только знать, как давить педали и правильно обгонять, но и изучить ПДД, конструкцию автомобиля и пройти медицинскую подготовку.

Очень важно, чтобы ваш инструктор по вождению был человеком выдержанным. Отзывы о нем лучше собрать заранее.

А во-вторых, в лицензированных автошколах работают специально подготовленные преподаватели и используются научно обоснованные методики. То есть здесь вам будет проще овладеть всеми тонкостями автомобильного дела. Ну а для ускорения обучения и закрепления полученных навыков можно будет тем или иным способом взять дополнительный, индивидуальный курс.

Инструктор

Важно иметь хорошего инструктора, который будет указывать на ваши ошибки и показывать, как следует выполнять те или иные действия. Необязательно, чтобы это был профессиональный преподаватель, главное, чтобы это был терпеливый человек с большим опытом вождения. В идеале было бы хорошо не просто "брать уроки" у него, а некоторое время поездить вместе вашими маршрутами.

Конструкция машины

Чтобы лучше чувствовать автомобиль (а это нужно даже на машине с механикой), органы управления и понимать его реакцию на ваши правильные и неправильные действия, полезно изучить его конструкцию. В наше время это будет несложно даже для людей с нетехническим складом ума, ведь существует множество соответствующих видео и анимированных роликов. Конечно, изучать машину до последнего винтика не обязательно, нужно знать, как работает двигатель, сцепление, коробка передач, тормоза и рулевое управление.

Для быстрого овладения органами управления полезно разобраться, что происходит внутри машины, когда вы нажимаете педали и вращаете руль.

Тренировка

Это самое важное. Только многократным повторением всех действий можно довести их до автоматизма. Методики есть разные, и простейшую из них можно использовать самостоятельно, в свободное время – но получив предварительно одобрение вашего инструктора.

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Руль. Обязательно научитесь правильно рулить, то есть – держать "баранку" в нужных местах и безопасно вращать ее. От этого зависит, насколько точно вы будете сразу попадать в узкие проезды и полосы, как сможете уклоняться от неожиданных угроз. Просто становитесь в укромном месте, запускайте двигатель и вращайте руль правильными приемами от упора до упора. Как это делать, легко найти в интернете, главное требование – чтобы “баранка” ни секунды не оставалась без контроля хотя бы одной вашей рукой с надежным хватом.

Педали. Самое сложное – переключение передач на "механике" – можно сначала отработать на месте, переключаясь прямо на парковке. Главное – довести до автоматизма порядок нажатия педалей и перевода рычага МКП. Если будете делать это на машине с заведенным двигателем, выберите локацию, где машине будет куда “прыгнуть” в случае вашей ошибки. Здесь главное правило – не совершать никаких действий с рычагом коробки без нажатой педали сцепления и при нажатом акселераторе. Понятно, что окончательную отработку переключений следует выполнять на ходу.

Искусство парковки и движения в узких проездах – это уже второй этап водительского мастерства. Сначала нужно научиться уверенно обращаться с органами управления.

Трогание с места. Без овладения этим упражнением на дороги выезжать смысла нет – потому что можно будет легко получить шок и фобию к езде на долгие годы. После того, как инструктор покажет вам порядок действий, можно найти безлюдное место и хоть час подряд отрабатывать трогание, а заодно – и остановку с небольшой скорости. За один день этому не научиться, но несколько ежедневных подходов будут очень эффективны. Когда почувствуете, что трогаетесь более или менее уверенно, усложняйте задачу: отработайте трогание на подъем.

Рекомендация "Авто 24"

Отнеситесь к обучению максимально серьезно. Не пытайтесь научиться быстро, старайтесь научиться качественно. Хотя бы потому, что переучиться потом, когда вы поймете несовершенство своего умения, будет гораздо труднее. А еще потому, что от ваших знаний и навыков будет зависеть безопасность вас и ваших пассажиров.

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