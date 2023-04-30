Водійська майстерність складається з кількох чинників, але праві ті, хто думає, що найважливіше – саме процес керування машиною. І хоча головне тут не швидкість навчання, а якість отриманих навичок, є кілька порад, які справді прискорять процес.

Мабуть, для початку треба сказати, що крім вміння вправно натискати на педалі і точно спрямовувати кермо для безпечного водіння треба ще дещо. А саме – спроможність оцінювати дорожню ситуацію навколо машини і правильно прогнозувати її розвиток згідно діючих Правил дорожнього руху.

На жаль, в багатьох випадках після автошколи для впевненої їзди водієві доводиться вчитися ще – як кажуть, у приватному порядку.

Тому знайте: швидко навчитися керувати машиною можна, але прагнути цього у відриві від інших водійських знань та навичок не варто. Між тим, саме з управління машиною в технічному розумінні і треба починати (сподіваємось, ПДР ви вже вивчили?) своє сходження для драйверської майстерності. Якщо всіма діями машини ви будете керувати точно і автоматично, не відволікаючись на процес, у вас буде більше можливостей слідкувати за обстановкою на дорозі і забезпечувати безпеку руху.

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Повний курс автошколи

В наш час доступні різні варіанти отримання водійських прав, але ми радимо вам пройти повний очний курс навчання. По-перше, тому що сучасному водієві потрібно не лише знати, як тиснути педалі та правильно обганяти, а й вивчити Правила та пройти курс конструкції автомобіля и медичної підготовки.

Дуже важливо, щоб ваш інструктор з водіння був людиною витриманою. Відгуки про нього краще зібрати заздалегідь.

А по-друге, в ліцензованих автошколах працюють спеціально підготовані викладачі і використовуються науково обгрунтовані методики. Тобто тут вам буде найпростіше опанувати усі тонкощі автомобільної справи. Ну а вже для прискорення навчання та зміцнення отриманих навичок можна буде в той чи інший спосіб взяти додатковий, індивідуальний курс.

Інструктор

Важливо мати доброго інструктора, який буде вказувати на ваші помилки і показувати, як треба виконувати ті чи інші дії. Необов’язково, щоб це був професійний викладач, головне, щоб це була терпляча людина з великим досвідом водіння. В ідеалі було б добре не просто “брати уроки” в нього, а певний час поїздити разом вашими маршрутами.

Конструкція машини

Щоб краще відчувати автомобіль (а це потрібно навіть на машині з “механікою”), органи керування та розуміти його реакцію на ваші правильні і неправильні дії, корисно вивчити його конструкцію. В наш час це буде нескладно навіть для людей з нетехнічним складом свідомості, бо існує чимало відповідних відео та анімацій. Звісно, вчити машину до останнього гвинтика не обов’язково, треба лише знати, як працює двигун, зчеплення, коробка передач, гальма і рульове управління.

Для швидшого опанування органами керування корисно розібратися, що відбувається всередині машини, коли ви натискуєте педалі і обертаєте кермо.

Тренування

Це найважливіше. Тільки багатократним повторенням усіх дій можна довести їх до автоматизму. Методики є різні, і найпростішу з них можна використовувати самостійно, у вільний час – але отримавши попередньо ухвалення вашого інструктора.

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Кермо. Обов’язково навчіться правильно кермувати, тобто – тримати “баранку” в потрібних місцях і безпечно обертати її. Від цього залежить, наскільки точно ви будете сходу “влучати” у вузькі проїзди та смуги, як зможете ухилятись від несподіваних загроз. Просто ставайте у затишному місці, запускайте двигун і обертайте кермо правильними прийомами від упору до упору. Як це робити, легко знайти в інтернеті, головна вимога – щоб “баранка” жодної секунди не залишалась без контролю бодай однією вашою рукою з надійним хватом.

Педалі. Найскладніше – перемикання передач на “механіці” – можна спочатку відпрацювати на місці, перемикаючись просто парковці. Головне – довести до автоматизму порядок натиснення педалей і переведення важеля МКП. Якщо будете робити це на машині з заведеним двигуном, виберіть локацію, де машині буде куди “стрибнути” у випадку вашої помилки. Тут головне правило – не робити жодних дій з важелем коробки без натиснутої педалі зчеплення і при натиснутому акселераторі. Зрозуміло, що остаточне відпрацювання перемикань треба виконувати на ходу.

Мистецтво паркування і руху у вузьких проїздах – це вже другий етап водійської майстерності. Спочатку треба навчитися впевнено поводитися з органами керування.

Рушання з місця. Без опанування цією вправою на дороги виїздити сенсу немає – бо можна буде легко отримати шок і фобію до їзди на довгі роки. Після того, як інструктор покаже вам порядок дій, можна знайти безлюдне місце і хоч годину поспіль відпрацьовувати рушання, а заразом – і зупинку з невеликої швидкості. За один день цьому не навчитися, але кілька щоденних підходів будуть дуже ефективними. Коли відчуєте, що рушаєте більш-менш впевнено, ускладнюйте завдання: відпрацюйте рушання на підйом.

Рекомендація “Авто 24”

Поставтеся до навчання максимально серйозно. Не намагайтеся навчитися швидко, намагайтеся навчитися якісно. Хоча б тому, що перенавчатися потім, коли ви зрозумієте недосконалість своєї майстерності, буде набагато важче. А ще тому, що від ваших знань та вміння буде залежати безпека вас і ваших пасажирів.

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