Без российских энергоносителей можно жить. К сожалению, только война и кровь украинцев заставили мир лучше это осознать.

Нападение России на Украину засасывает в эту мясорубку все большее количество стран мира. Санкции привели к отказу многих нефтеперерабатывающих компаний Европы и мира от российской нефти, что, со своей стороны, вызвало рост цен на нефтепродукты по всей планете.

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Также начался рост цен на продукты питания, всем понятно, что дальше будет хуже, потому что ракеты, бомбы и пули не дадут Украине сохранить экспорт продовольствия.

Но параллельно с Украиной и ненавистным западным миром Россия уничтожает своих партнеров по таможенному союзу. Хотя, казалось, должно быть наоборот.

Наиболее показательно уничтожается промышленность Беларуси. Страна гордилась своими двумя нефтеперерабатывающими комплексами в Мозыре и Новополоцке, вложив в них миллиарды долларов инвестиций. Правда, белорусы не любили признавать, что это развитие в большинстве своем стало возможным благодаря режиму наибольшего содействия со стороны Украины. За последние почти 15 лет мы были крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов, покупая их по максимальным ценам.

Только в 2022 году Украина импортировала из Беларуси 5 миллионов тонн бензина, дизтоплива, авиакеросина, сжиженного газа и битума.

Экстрамаржа в этом объеме составила по меньшей мере 400 миллионов долларов. Именно так мы платили по сравнению с экспортом этой продукции в Европу. Сколько мы переплатили за десять лет? А за 15? Однозначно более 2-3 миллиардов долларов, которые были инвестированы белорусами в свои два НПЗ.

Что происходит сейчас

Оба предприятия работают в режиме технологического минимума. По словам инсайдеров в белорусской нефтяной отрасли, новополоцкий Нафтан балансирует на грани остановки. О крайне тяжелом положении обоих заводов свидетельствует и то, что они официально сообщили о сокращении социальных программ и о героической выплате текущей зарплаты. Но в условиях девальвации белорусского рубля и роста потребительских цен это уже немного другие деньги.

По некоторым данным, остаточную экспортную продукцию они вынуждены отправлять в Россию с дисконтом $200/т, в то время как в Украину топливо поставлялось с премией $20-30/т.

Главное, что перспектив как-нибудь вылезти из этой ямы у белорусов нет никаких. И дело не в НПЗ, а во всей белорусской экономике.

Тревожный сигнал для Казахстана

Как сообщили российские СМИ, якобы из-за непогоды сломался выносной грузовой буй Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска. Этот экспортный маршрут обеспечивает экспорт 50 миллионов тонн казахстанской нефти в год или 78% общего экспорта страны в 2021 году. На первый взгляд, ординарное событие и такое случается.

Но обращает на себя внимание комментарий российского менеджмента КТК: на ремонт нужно два месяца. Нет никаких сомнений, что это не что иное, как диверсия “дружественной” страны. В пользу этого свидетельствуют и комментарий менеджмента КТК, объяснившего долгий срок ремонта отсутствием запчастей. Разумеется, из-за западных санкций.

Правительство Казахстана уже заявило, что будет искать альтернативные маршруты экспорта, которые фактически сводятся к использованию российской трубопроводной системы. Результаты этих переговоров уже можно предположить.

Таким образом, Россия фактически убрала с рынка конкурента в условиях, когда европейские нефтеперерабатывающие компании ищут замену “кровавым” углеводородам. А одновременно нанесен удар по американским (Chevron, Exxon Mobil) и европейским (Eni, Shell) акционерам нефтедобывающих компаний Казахстана и КТК.

Для казахов это будет иметь трагические последствия, потому что вынужденное снижение добычи – сложная и очень дорогая вещь, которая не остается без последствий для месторождений. Казахи всегда знали, что зависимость нефтяного экспорта от Москвы – это узкое место. А теперь все увидели презентацию этого факта.

Понятно также и то, что удар нанесли по всей экономике Казахстана, которая сильно зависит от экспорта нефти. Кстати, прием с неожиданной поломкой выносного грузового буя КТК Кремль использует не в первый раз.

История повторяется

В 2006 году вдруг потребовался ремонт на белорусском участке нефтепровода Транснефти, качавшего нефть на литовский НПЗ в Мажейкяе. Характерно, что за несколько недель до этого литовское правительство отказало россиянам в продаже контрольного пакета акций завода. Прошло более 15 лет, трубу не починили до сих пор.

А дальше была очень показательная история. Эксперты и трейдеры единогласно предсказывали Мажейкяю скорую остановку без исторического маршрута поставки нефти. Но литовцы волевым решением построили в Бутинге нефтяной терминал, через который начали загружать завод с моря. Первоначально это была самая дешевая и технологически привычная российская Urals. Но впоследствии новый владелец НПЗ – польский Орлен – начал привлекать нероссийские объемы сырья и идет к полному отказу от Urals.

Как видим, Россия не только ненадежный, но и очень опасный партнер даже для своих союзников. А также доказывает, что без российских энергоносителей можно жить. К сожалению, только война и кровь украинцев заставили мир лучше это осознать.