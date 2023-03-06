Полноприводный КамАЗ с полным боекомплектом сдетонировал от бомбы, сброшенной украинским дроном.

Оператор украинского боевого дрона уничтожил редкую российскую инженерную машину дистанционного минирования «Земледелие», сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в своих соцсетях. Это первое подтвержденное уничтожение этой модели российской техники в Украине.

Подразделение аэроразведки нацгвардейцев обнаружило инженерную машину окупантов, после этого оператор дрона сбросил подвесную бомбу на цель. Бомба попала в инженерный боеприпас, что повлекло за собой детонацию боеприпасов и полное уничтожение машины.

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ИСДМ «Земледелие» – это современная российская инженерная машина дистанционного минирования, предназначенная для оперативного создания минных полей в особо опасных направлениях. Разработчик системы – НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева.

Впервые система была продемонстрирована 24 июня 2020 года на параде Победы в Москве.

Машина предназначена для оперативного создания минных полей в особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км. Она выстреливает реактивные снаряды, обеспечивающие установку мин в заданном районе. Возможна укладка минных полей любой сложности, в том числе с проходами для своих войск.

Внешне артиллерийская часть инженерной машины напоминает пусковые от РСЗО «Град». Машина применяет аналогичные снаряды калибра 122 мм, но для минирования используются боеприпасы с боевой частью, начиненной готовыми к установке минами.

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В состав дистанционного минирования входит носитель пусковой установки на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Боевая машина имеет два транспортно-пусковых контейнера на 25 ракет каждый, оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, что позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.