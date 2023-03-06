Повнопривідний КамАЗ з повним боєкомплектом здетонував від бомби, яку скинув український дрон.

Оператор українського бойового дрона знищив рідкісну російську інженерну машину дистанційного мінування «Земледелие», повідомляє пресслужба Національної гвардії України у своїх соцмережах. Це перше підтверджене знищення цієї моделі російської техніки в Україні.

Підрозділ аеророзвідки нацгвардійців виявив інженерну машину окупантів, після цього оператор дрона скинув підвісну бомбу на ціль. Бомба влучила в інженерний боєприпас, що спричинило детонацію боєприпасів та повне знищення машини.

Також цікаво чергову партію відновленого "російського ленд-лізу" відправлено на фронт

Також під час операції з БПЛА знищено автономний самохідний зенітний ракетний комплекс Тор М1.

ІСДМ «Земледелие» – це сучасна російська інженерна машина дистанційного мінування, що призначена для оперативного створення мінних полів на особливо небезпечних напрямках. Розробник системи – НВО «СПЛАВ» ім. А. Н. Ганичева.

Вперше систему продемонстрували 24 червня 2020 року на параді Перемоги у Москві.

Машина призначена для оперативного створення мінних полів на особливо небезпечних напрямках на відстані від 5 до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Можливе укладання мінних полів будь-якої складності, у тому числі з проходами для своїх військ.

Зовні артилерійська частина інженерної машини нагадує пускові від РСЗВ «Град». Машина застосовує аналогічні боєприпаси калібру 122-мм, але для мінування використовуються боєприпаси з бойовою частиною, начиненою готовими до установки мінами.

Також цікаво тест-драйв трофейної САУ "Мста-С"

До складу комплексу дистанційного мінування входить носій пускової установки на восьмиколісному броньованому шасі КамАЗ, транспортно-заряджальна машина та транспортно-пускові контейнери з інженерними боєприпасами.

Бойова машина має два транспортно-пускові контейнери на 25 ракет кожен, вона оснащена супутниковою навігаційною системою, комп’ютером та метеостанцією, що дозволяє вносити корективи та враховувати вплив погоди на політ ракет.