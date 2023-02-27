БТРи, БМП, танки, медичні машини та навіть кран вже доставлені на передову.

В Сумах відремонтували трофейну російську техніку та відправили на передову. Загалом, залізницею з Сум відправили 15 одиниць військової техніки різного типу.

Також цікаво тест-драйв трофейної САУ "Мста-С"

На оприлюднених кадрах можна побачити російські бронетранспортери БТР-82А. Ці бронетранспортери мають нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Корпус бронетранспортера є модернізованим корпусом БТР-80.

Військові розповіли, що також відправили бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-3.



До ешелону увійшла трофейна російська санітарна броньована машина «Лінза», яка робилася за конкретним тактико-технічним завданням Міноборони РФ спільно з військовими медиками. Вона має захист 3-го класу.

У медичному модулі передбачено шість відкидних сидінь для поранених або місце під розміщення двох-чотирьох нош. При цьому можливе комбіноване перевезення, коли троє легкопоранених розміщуються на відкидних сидіннях вздовж одного борту, а двоє важкопоранених перевозяться на ношах.



Також військові показали трофейний автокран, який захопили у лютому 2022 року у районі населеного пункту Токарі. «Ми забрали його біля Токарів, вони спалили кабіну машини, але ми його забрали та відновили», – розповів військовий.