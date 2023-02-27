БТР, БМП, танки, медицинские машины и даже кран уже доставлены на передовую.

В Сумах отремонтировали трофейную русскую технику и отправили на передовую. В общей сложности, по железной дороге из Сум отправили 15 единиц военной техники разного типа.

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На обнародованных кадрах можно увидеть русские бронетранспортеры БТР-82А. Эти бронетранспортеры имеют новую башню с 30-мм пушкой 2А72. Корпус бронетранспортера представляет собой модернизированный корпус БТР-80.

Военные рассказали, что также отправили боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.



В эшелон вошла трофейная российская санитарная бронированная машина «Линза», которая производилась по конкретной тактико-технической задаче Минобороны РФ совместно с военными медиками. Она имеет защиту 3-го класса.

В медицинском модуле предусмотрено шесть откидных сидений для раненых или место под размещение двух-четырех ношей. При этом возможна комбинированная перевозка, когда трое легкораненых размещаются на откидных сиденьях вдоль одного борта, а двое тяжелораненых перевозятся на носилках.



Также военные показали трофейный автокран, захваченный в феврале 2022 года в районе населенного пункта Токари. «Мы забрали его возле Токарей, они сожгли кабину машины, но мы его забрали и восстановили», – рассказал военный.