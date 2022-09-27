Если украинский автомобиль находится в Польше более 180 дней, то его нужно зарегистрировать. Однако в перечне необходимых для этого документов есть такие, которые делают регистрацию ТС невозможной или очень сложной.

Украинские беженцы, прибывшие в Польшу после 24.02.2022 г., не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако если машина находится в стране более полугода, ее нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.

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Согласно положениям "Специального закона об особых положениях в области транспорта и морского хозяйства" в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины (ст. 15), украинцы, пересекшие польскую границу после 24 февраля, не обязаны иметь документы, что подтверждают владение транспортным средством (до 31 декабря 2022). Единственным условием является наличие страховки для выезда за границу (Зеленая карта). Такую страховку можно оформить непосредственно в Украине или при пересечении границы.

Регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно при условии, что владелец авто планирует находиться в этой стране более 6 месяцев. Если вы планируете находиться в Польше более 180 дней, то нужно зарегистрировать авто в первые 6 месяцев пребывания в этой стране. Заявление о регистрации автомобиля необходимо подать в районную (уездную) администрацию по месту жительства.

Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:

удостоверение личности владельца;

сертификат соответствия транспортного средства;

страховку (ОС);

подтверждение уплаты НДС (VAT);

техосмотр;

документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договора дарения, счет-фактуру по НДС);

свидетельство о регистрации в Украине;

номерные знаки;

техпаспорт (при наличии).

К документам, выданным на украинском языке обязательно необходимо добавить перевод на польский язык.

Как видно из перечня, не все документы могут быть на руках украинского автовладельца (например, сертификат соответствия или оригинал договора купли-продажи). А что касается уплаты НДС и техосмотра, то их просто не может быть. Поэтому лучше не оставлять автомобиль в Польше больше 6 месяцев, а уехать из страны и заехать снова. Тогда срок 6 месяцев снова начнется со дня заезда в страну.