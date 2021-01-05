В прошлом году количество проданных новых коммерческих автомобилей было меньше на 6% чем в 2019.

В декабре 2020 года 1633 новые машины пополнили украинский парк коммерческих автомобилей. Это лучший результат за весь прошлый год и к тому же на 9% превысил декабрьский показатель 2019 года, сообщает Укравтопром.

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Однако даже такого резкого всплеска потребительской активности не хватило для достижения достаточно скромного объема рынка 2019 года. Отставание составляло 6 процентов.

Самой популярной маркой прошлого года в сегменте новых коммерческих автомобилей стал Fiat – 2008 регистраций за двенадцать месяцев. К своему результату годичной давности Фиат добавил почти 35 процентов.

Марка Renault, автомобили которой был издан в 1959 номеров, на 21% меньше, чем годом ранее, заняла второе место. Третий результат у Peugeot-1122 зарегистрированные машины (+36% к 2019 году). На четвертом месте Ford, в активе которого 936 регистраций (+2%). Замыкает лидерскую пятерку рынка новых коммерческих автомобилей версии 2020 года Citroen-896 шт. и плюс 49% к предыдущему году.