У минулому році кількість проданих нових комерційних автомобілів була менше на 6%, аніж у 2019-му.

У грудні 2020 року 1633 нові машини поповнили український парк комерційних автомобілів. Це найкращий результат за весь минулий рік і до того ж на 9% перевершив грудневий показник 2019 року, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Названо кращі комерційні легкові фургони року 2021

Проте навіть такого різкого сплеску споживчої активності не вистачило для досягнення досить скромного об’єму ринку 2019 року. Відставання становило 6 відсотків.

Найпопулярнішою маркою минулого року в сегменті нових комерційних автомобілів став Fiat – 2008 реєстрацій за дванадцять місяців. До свого результату річної давності Фіат додав майже 35 відсотків.

Марка Renault, автомобілям якої було видано 1959 номерів, на 21% менше, ніж роком раніше, посіла друге місце. Третій результат у Peugeot – 1122 зареєстровані машини (+36% до 2019 року). На четвертому місці Ford, в активі якого 936 реєстрацій (+2%). Замикає лідерську п’ятірку ринку нових комерційних автомобілів версії 2020 року Citroen – 896 шт. і плюс 49% до попереднього року.