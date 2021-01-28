Вот уж чего нельзя наперед предугадать, так это стоимость автостраховки. Страховщики периодически обновляют тарифы, что порой становится сюрпризом для автовладельцев, решивших переоформить срок действия полиса.

Бороться с этим бесполезно. Смириться с высокой ценой – тоже не вариант. Единственно верное решение по мнению всеукраинского сервиса онлайн-страхования hotline.finance - перейти на электронный ОСАГО и экономить до 40%.

Откуда взялись 40%?

Сниженная цена на онлайн страховку – это не сезонная акция, а оптимизация процессов продажи. Страховщик отказывается от работы агентов и офисов. А клиенту возвращает часть средств, которая заложена на их содержание (≈10% от стоимости полиса – нужно найти сайт или страховщика, где эта скидка учтена). Еще 10% экономии происходит за счет скидки, установленной на государственном уровне на Е-договора. Это то, что водитель получат сразу, оставляя в прошлом бумажные бланки и традиционные походы в СК. Однако, чтобы “выжать” из цены по максимуму, нужно осознанно подходить к выбору автоцивилки. Сделать это можно в три приема:

1 – Сравнивать предложения

Важно сравнивать предложения от страховщиков и выбирать для себя выгодное в соотношении цена-качество. Например, в каталоге hotline.finance собрано более 80 программ от 37 страховых компаний Украины.

2 – Обращать внимание на франшизу

За счет франшизы страховщик сокращает количество обращений по мелким выплатам. Действует правило: чем она больше, тем ниже цена договора.

3 – Оформлять автогражданку заранее

Агрегатор hotline.finance периодически снижает цены в честь праздников или проводит распродажи. Даже если оформить полис наперед, пока старый еще действует, автовладелец сэкономит деньги. К тому же водитель полностью будет уверен, что не просрочит срок договора в будущем.

Также согласно статье 13 Закона Украины “Об ОСАГО” скидкой – 50% предоставляется льготной категории граждан:

Участникам войны;

Лицам с инвалидностью II группы;

Лицам, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

Пенсионерам.

Как рассчитать стоимость ОСАГО

Самый простой способ узнать индивидуальную стоимость страховки – воспользоваться калькулятором hotline.finance и выбрать нужные параметры: тип транспортного средства, объем двигателя и прописка автовладельца. Для удобства можно отфильтровать запрос по размеру франшизы, дополнительном покрытии и других услугах. Следует понимать, что чем больше город регистрации владельца, тем цена договора выше. Для примера, в Киеве средний чек для легковушки 1 200 – 1 500 грн.



А для водителя из Харькова он равен 900 – 1 200 грн.



Оплата происходит онлайн картой, а готовый полис высылается на e-mail. Электронный ОСАГО – это не только об экономии, но и о прогрессивном взгляде на жизнь.