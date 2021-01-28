Чого не можна наперед передбачити, так це вартості автостраховки. Страховики періодично оновлюють тарифи, що часом стає сюрпризом для автовласників, які вирішили переоформити термін дії полісу.

Боротися з цим марно. Змиритися з високою ціною – теж не варіант. Єдине вірне рішення, на думку всеукраїнського сервісу онлайн-страхування hotline.finance – перейти на електронну автоцивілку і економити до 40%.

Звідки взялися 40%?

Знижена ціна на онлайн-страховку – це не сезонна акція, а оптимізація процесів продажу. Страховик відмовляється від роботи агентів і офісів. А клієнту повертає частину коштів, яка закладена на їх утримання (≈10% від вартості поліса – треба ще знайти сайт або страховика, де ця знижка врахована). Ще 10% економії відбувається за рахунок знижки, встановленої на державному рівні на Е-договори. Це те, що водій отримає відразу, залишаючи в минулому паперові бланки і традиційні походи в СК. Однак, щоб “вижати” з ціни по максимуму, потрібно усвідомлено підходити до вибору автоцивілки. Зробити це можна в три прийоми:

1 – Порівнювати пропозиції

Важливо порівнювати пропозиції від страховиків і вибирати для себе вигідні в співвідношенні ціна-якість. Наприклад, в каталозі hotline.finance зібрано понад 80 програм від 37 страхових компаній України.

2 – Звертати увагу на франшизу

За рахунок франшизи страховик скорочує кількість звернень за дрібними виплатами. Діє правило: чим вона більша, тим нижча ціна договору.

3 – Оформляти автоцивілку заздалегідь

Агрегатор hotline.finance періодично знижує ціни на честь свят або проводить розпродажі. Навіть якщо новий поліс ще не буде діяти, можна оформити нову страховку заздалегідь. До того ж водій повністю буде впевнений, що не прострочить термін договору в майбутньому.

Також згідно зі статтею 13 Закону України “Про автоцивілку” знижка –50% надається пільговій категорії громадян:

Учасникам війни;

Особам з інвалідністю II групи;

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії);

Пенсіонерам.

Як розрахувати вартість автоцивілки

Найпростіший спосіб дізнатися індивідуальну вартість страховки – скористатися калькулятором hotline.finance і вибрати потрібні параметри: тип транспортного засобу, об'єм двигуна і прописку автовласника. Для зручності можна відфільтрувати запит за розміром франшизи, додатковим покриттям та іншими послугами. Слід розуміти, що чим більше місто реєстрації власника, тим ціна договору вища. Для прикладу, в Києві середній чек для легковика 1 200 – 1 500 грн.



А для власника з Харкова він становить 900 – 1 200 грн.



Оплата відбувається онлайн карткою, а готовий поліс висилається на e-mail. Електронна автоцивілка – це не лише про економію, а й про прогресивний погляд на життя.