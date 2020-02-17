Нардепы массово выходят из автомобилей на пешеходных переходах, и за это штрафует полиция.

Общественная организация “Останови Лося” предлагает подписать депутатам-нарушителям петицию, которая позволяет нардепам и их родственникам нарушать правила дорожного движения. Однако несмотря на то, что все они останавливаются на пешеходных переходах, нардепы не хотят ее подписывать. А ответственность перекладывают на своих водителей. Впрочем, некоторые даже перебегают на красный свет, и тут уже оправдываться не получается.

Всего за несколько часов депутаты или их водители должны были бы уплатить несколько тысяч гривен штрафов.

Смотрите видео, как нарушают ПДД нардепы и их водители:

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