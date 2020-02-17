Нардепи масово виходять з автомобілів на пішохідних переходів, і за їх штрафує поліція.

Громадська організація “Зупини Лося” пропонує підписати депутатам-порушникам петицію, яка дозволяє нардепам та їх родичам порушувати правила дорожнього руху. Однак незважаючи на те, що всі вони зупиняються на пішоходних переходах, нардепи не хочуть її підписувати. А відповідальність перекладають на своїх водіїв. Втім, деякі навіть перебігають на червоне світло, і тут вже випровуватись нема як.

Загалом за кілька годин депутати чи їх водії мали б сплатити кілька тисяч гривень штрафів.

Дивіться відео, як порушують ПДР нардепи та їх водії:

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