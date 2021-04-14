Сумма штрафов за загрязненные номера была повышена в пять раз. Поэтому сейчас стоит позаботиться чтобы не получить штраф за такое нарушение.

При отсутствии законных оснований для остановки автомобиля инспекторы часто используют основание “У вас грязные номерные знаки”. К тому же размеры штрафов за такие нарушения выросли впятеро. Соответственно штрафовать стали чаще.

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Что же говорят правила. Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров (2.9.в ПДД).

Даже если на номерных знаках не читается хотя бы один символ, есть вероятность наложения штрафа.

При этом, если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 850 грн. (ч. 6 ст. 121 КУоАП).

Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит либо штраф в размере 1 700 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства (ч. 7 ст. 121 КУоАП).

Однако важной особенностью при наложении данного штрафа является то, что номерной знак должен не читаться именно с расстояния 20 метров.

То есть основанием для наложения штрафа может быть только сделанное инспектором фото-, видеофиксация номерных знаков на расстоянии 20 метров, на которой не будет видно ваших номерных знаков. Также должны быть проведены соответствующие замеры этого расстояния, а не “на глаз”.

Поэтому после остановки автомобиля рекомендуем сразу устранить такое нарушение, а именно протереть номерные знаки. После этого, можно попросить инспектора предоставить для просмотра фото-, видеодоказательства, на которых зафиксировано осуществление движения автомобиля с нечитабельными на расстоянии 20 метров номерными знаками.

Если же инспектор не зафиксировал такого правонарушения на расстоянии 20 метров, то такой штраф является незаконным.