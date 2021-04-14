Сумма штрафів за забруднені номери була підвищена у п’ять разів. Тож зараз варто попіклуватись, аби не отримати штраф за таке порушення.

При відсутності законних підстав для зупинки автомобіля інспектори часто використовують підставу “У вас брудні номерні знаки”. До того ж розміри штрафів за такі порушення зросли уп’ятеро. Відповідно штрафувати стали частіше.

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Що кажуть правила?

Водієві забороняється керувати транспортним засобом з забрудненим номерним знаком, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів (2.9.в ПДР).

Навіть якщо на номерних знаках не читається хоча б один символ, є ймовірність накладення штрафу.

При цьому, якщо порушення вчинено вперше, то на водія передбачено накладення штрафу в розмірі 850 грн. (ч.6 ст.121 КУпАП).

Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водієві загрожує або штраф у розмірі 1 700 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу (ч.7 ст.121 КУпАП).

Однак важливою особливістю при накладенні даного штрафу є те, що номерний знак повинен не читатись саме з відстані 20 метрів.

Тобто підставою для накладення штрафу може бути лише зроблена інспектором фото-, відеофіксація номерних знаків на відстані 20 метрів, на якій не буде видно ваших номерних знаків. Також мають бути проведені відповідні заміри цієї відстані, а не “на око”.

Тому після зупинки автомобіля рекомендуємо одразу усунути таке порушення, а саме протерти номерні знаки. Після цього, можна попросити інспектора надати для перегляду фото-, відеодокази, на яких зафіксовано здійснення руху автомобіля із нечитабельними на відстані 20 метрів номерними знаками.

Якщо ж інспектор не зафіксував такого правопорушення на відстані 20 метрів, то такий штраф є незаконним.