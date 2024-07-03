Как обменять 2-летнее водительское удостоверение на 30-летнее

Первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года. Обменять первый временный водительский документ на второй временный сроком на 30 лет можно, если водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере дорожного движения.

Как обменять водительское удостоверение в сервисном центре МВД

Обменять водительское удостоверение можно не ранее окончания его срока действия. Первый шаг для обмена документа - это взять талон на услугу через е-запись или в терминале в сервисном центре МВД. Далее можно прийти в сервисный центр МВД на определенное время с такими документами:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписку о месте жительства и справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Если первое водительское удостоверение имеет только электронную версию без печати на пластиковом бланке, владелец удостоверения предъявляет администратору сервисного центра е-удостоверение с Дии.

Получить готовое водительское удостоверение можно в день обращения в сервисный центр МВД.

Как обменять водительское удостоверение онлайн

Обменять водительское удостоверение можно также онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія.

Через онлайн-сервисы можно заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или забрать в сервисном центре МВД. Водительское удостоверение может получить только владелец. Заявка рассматривается в течение трех дней, отдельно предоставляются логистические услуги.

Ориентировочная стоимость - 572 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 грн за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.