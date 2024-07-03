Перше посвідчення водія видається терміном на 2 роки. Обміняти перший тимчасовий водійський документ на другий тимчасовий терміном на 30 років можна, якщо кермувальник скоїв не більше двох адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху.

Як обміняти посвідчення водія у сервісному центрі МВС

Обміняти посвідчення водія можна не раніше закінчення його строку дії. Перший крок для обміну документу — це взяти талон на послугу через е-запис або в терміналі у сервісному центрі МВС. Далі можна прийти до сервісного центру МВС на визначений час з такими документами:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

Якщо перше посвідчення водія має лише електронну версію без друку на пластиковому бланку, власник посвідчення пред’являє адміністратору сервісного центру е-посвідчення з Дії.

Отримати готове посвідчення водія можна у день звернення до сервісного центру МВС.

Як обміняти посвідчення водія онлайн

Обміняти посвідчення водія можна також онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дія.

Через онлайн-сервіси можна замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу або ж забрати у сервісному центрі МВС. Посвідчення водія може отримати лише власник. Заявка розглядається протягом трьох днів, окремо надаються логістичні послуги.

Орієнтовна вартість — 572 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 грн за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.