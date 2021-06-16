В подавляющем большинстве случаев обмен старого водительского удостоверения на новое не имеет смысла. Ведь старые удостоверения не имеют срока давности, а новые выдаются на определенный период.

На сегодня в Украине используются водительские удостоверения советского образца (до 1993 года), "ламинированное" (1993-2011 годов), пластик (после 29.03.2011), обновленный пластик (после 01.04.2021). Преимущество "старых" водительских удостоверений в том, что они не имеют срока давности. Новые же водительское удостоверение выдается на 30 лет.

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Любое из "старых" водительских удостоверений является действительным на территории Украины и предоставляет право управлять транспортными средствами соответствующей категории. Обязанности водителя заменить любое из указанных водительского удостоверения на новое закон не предусматривает. Обмен осуществляется по желанию водителя, или в случае потери или порчи.

Процедура обмена несложная, как кажется. По вашему желанию, водительское удостоверение, выданное до вступления в силу Закона от 24.09.2008 г.. № 586-VI, может быть обменен на новое. Обмен удостоверения производится без сдачи экзаменов. Обмен водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД, независимо от зарегистрированного места жительства.

Как будут переведены категории из старых на новые. В новом водительском удостоверении указываются категории:

А1, А – соответствует категории А;

В1, В – соответствует категории В;

С1, С – отвечает категории С;

D1, D – соответствует категории D;

BЕ – отвечает категориям В и Е;

C1E, СЕ – отвечает категориям C и Е;

D1E, DЕ – отвечает категориям D и Е;

Т – отвечает категории Трамвай, троллейбус.



Для обмена старого удостоверения на новое водитель должен лично подать в сервисный центр МВД следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющего личность и подтверждающего его гражданство или специальный статус;

копию справки о присвоении идентификационного кода;

документы, подтверждающие смену персональных данных лица (в случае необходимости);

медицинскую справку о допуске водителя к управлению транспортными средствами;

"Старое" водительское удостоверение;

квитанцию ​​об оплате государственной услуги.



После внесения в государственный реестр информации об обмене водительского удостоверения, старое водительское удостоверение считается недействительным.

Также заказать дубликат утраченного или испорченного водительского удостоверения можно онлайн, в "личном кабинете водителя" или в приложении "Дия".