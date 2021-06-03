Замену водительского удостоверения отныне можно заказать не только в Сервисном центре МВД или в "Личном кабинете водителя", но и в приложении "Дия".
Подать заявку на новое удостоверение онлайн можно за несколько минут.
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Как это сделать:
- Заходите в приложение Дия. Раздел "Услуги". Замена водительского удостоверения.
- Выберите причину замены и укажите место регистрации проживания.
- Подтвердите наличие актуальной медицинской справки, укажите группу крови, резус-фактор.
- Выберите удобный сервисный центр, в котором заберете новое водительское.
- Укажите контактные данные.
- Подпишите заявление.
- После подписания и отправки выполните оплату за услугу, иначе заявление будет отменено.
Важно. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь:
- ID-карту.
- Действующую медицинскую справку установленного образца (действительную на дату подачи заявления), которая подтверждает отсутствие ограничений, при которых запрещается управлять транспортным средством, и содержит сведения о группе крови и резус-факторе.