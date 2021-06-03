Замену водительского удостоверения отныне можно заказать не только в Сервисном центре МВД или в "Личном кабинете водителя", но и в приложении "Дия".

Подать заявку на новое удостоверение онлайн можно за несколько минут.

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Как это сделать:

  • Заходите в приложение Дия. Раздел "Услуги". Замена водительского удостоверения.
  • Выберите причину замены и укажите место регистрации проживания.
  • Подтвердите наличие актуальной медицинской справки, укажите группу крови, резус-фактор.
  • Выберите удобный сервисный центр, в котором заберете новое водительское.
  • Укажите контактные данные.
  • Подпишите заявление.
  • После подписания и отправки выполните оплату за услугу, иначе заявление будет отменено.

Важно. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь:

  • ID-карту.
  • Действующую медицинскую справку установленного образца (действительную на дату подачи заявления), которая подтверждает отсутствие ограничений, при которых запрещается управлять транспортным средством, и содержит сведения о группе крови и резус-факторе.