Заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у "Особистому кабінеті водія", але й у додатку "Дія".

Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.

Читайте також: Італія припинила визнання українських водійських посвідчень

Як це зробити:

Заходите у застосунок Дія. Розділ “Послуги”. Заміна посвідчення водія

Виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання

Підтвердьте наявність актуальної медичної довідки, вкажіть групу крові, резус-фактор

Виберіть зручний сервісний центр, в якому заберете нове водійське

Вкажіть контактні дані

Підпишіть заяву

Після підписання та відправлення здійсніть оплату за послугу, інакше заяву буде скасовано

Важливо. Щоб скористатися послугою, потрібно мати: