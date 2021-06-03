Заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у "Особистому кабінеті водія", але й у додатку "Дія".
Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.
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Як це зробити:
- Заходите у застосунок Дія. Розділ “Послуги”. Заміна посвідчення водія
- Виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання
- Підтвердьте наявність актуальної медичної довідки, вкажіть групу крові, резус-фактор
- Виберіть зручний сервісний центр, в якому заберете нове водійське
- Вкажіть контактні дані
- Підпишіть заяву
- Після підписання та відправлення здійсніть оплату за послугу, інакше заяву буде скасовано
Важливо. Щоб скористатися послугою, потрібно мати:
- ID-картку
- Чинну медичну довідку встановленого зразка (дійсну на дату подання заяви), яка підтверджує відсутність обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом, та містить відомості про групу крові та резус-фактор.