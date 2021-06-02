Дію угоди про взаємне визнання водійських посвідчень призупинили тимчасово з 1 червня. Про відновлення пообіцяли повідомити додатково.

Угоду між Україною й Італією про визнання водійських посвідчень призупинили. Про підписання й набуття чинності нової угоди повідомлять додатково. Про це повідомили в посольстві України в Італії, передає Інформатор.

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Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії угоди не відповідають дійсності. Зараз міністерство внутрішніх справ України та міністерство інфраструктури Італії веде активну роботу над тим, щоби найближчим часом підписати нову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

"Це дозволить українцям і надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх водійських посвідчень на італійські документи", — зазначили в посольстві.