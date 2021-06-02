Действие соглашения о взаимном признании водительских удостоверений приостановили временно с 1 июня. О восстановлении пообещали сообщить дополнительно.

Соглашение между Украиной и Италией о признании водительских удостоверений приостановили. О подписании и вступлении в силу нового соглашения сообщат дополнительно. Об этом сказали в посольстве Украины в Италии, передает Информатор.

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Любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности. Сейчас министерство внутренних дел Украины и министерство инфраструктуры Италии ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.

“Это позволит украинцам и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих водительских удостоверений на итальянские документы”, – отметили в посольстве.