Как оформляются индивидуальные номерные знаки

После получения индивидуальных номерных знаков необходимо в течение 10 дней обратиться в территориальный сервисный центр МВД, где осуществляются регистрационные действия. Это предусмотрено Порядком заказа, выдачи и учета индивидуальных номерных знаков, утвержденным приказом МВД Украины №174 от 11 марта 2016 года.

Читайте также: Как получить почти одинаковые индивидуальные номерные знаки

В сервисном центре проводится проверка сведений о транспортном средстве, после чего владельцу выдается новое свидетельство о регистрации. В нем указываются символы индивидуального номерного знака (например, АВТОМРИЯ или DRIVE24) рядом с действующим государственным номером. Это подтверждает, что оба номера закреплены за конкретным авто. Предыдущее свидетельство при этом изымают.

Важно учитывать, что индивидуальные номерные знаки должны соответствовать региону регистрации транспортного средства. Эксплуатация автомобиля с такими номерами без внесения соответствующих изменений в документацию считается нарушением и может повлечь административную ответственность.

Если в дальнейшем владелец меняет транспортное средство, индивидуальный номерной знак можно перезакрепить на другое авто того же владельца. Для этого также нужно провести перерегистрацию в сервисном центре МВД.

Оформление нового свидетельства о регистрации после получения индивидуальных номеров является обязательным этапом, что обеспечивает законность использования номерных знаков и подтверждает их официальное закрепление за транспортным средством.