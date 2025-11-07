Як оформлюються індивідуальні номерні знаки

Після отримання індивідуальних номерних знаків необхідно протягом 10 днів звернутися до територіального сервісного центру МВС, де здійснюються реєстраційні дії. Це передбачено Порядком замовлення, видачі та обліку індивідуальних номерних знаків, затвердженим наказом МВС України №174 від 11 березня 2016 року.

У сервісному центрі проводиться перевірка відомостей про транспортний засіб, після чого власнику видається нове свідоцтво про реєстрацію. У ньому зазначаються символи індивідуального номерного знака (наприклад, АВТОМРІЯ або DRIVE24) поряд із чинним державним номером. Це підтверджує, що обидва номери закріплені за конкретним авто. Попереднє свідоцтво при цьому вилучають.

Важливо враховувати, що індивідуальні номерні знаки повинні відповідати регіону реєстрації транспортного засобу. Експлуатація автомобіля з такими номерами без внесення відповідних змін до документації вважається порушенням і може спричинити адміністративну відповідальність.

Якщо надалі власник змінює транспортний засіб, індивідуальний номерний знак можна перезакріпити на інше авто того ж власника. Для цього також потрібно провести перереєстрацію у сервісному центрі МВС.

Оформлення нового свідоцтва про реєстрацію після отримання індивідуальних номерів є обов’язковим етапом, що забезпечує законність використання номерних знаків і підтверджує їх офіційне закріплення за транспортним засобом.