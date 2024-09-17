Как перерегистрировать гуманитарное авто

Кабмин утвердил новый порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, в постановлении КМУ № 895 от 6 августа 2024 года.

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Получатель (благотворительная организация, что ввезла авто) может поставить авто на временный учет на себя или сразу передать приобретателю (той организации, которая будет пользоваться автомобилем), и уже приобретатель получит талон временной регистрации.

Передача транспортного средства от получателя приобретателю приобретателю

Разработан новый механизм передачи транспортного средства от благотворительной организации, что ввезла авто, к конечному приобретателю гуманитарной помощи. То есть автомобиль можно перерегистрировать в сервисном центре МВД на организацию, для которой он был завезен. Для этого нужно предоставить следующие документы:

акт приема-передачи транспортного средства, форма которого определена приложением 2 Порядка;

заверенная надлежащим образом получателем гуманитарной помощи копия декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, на основании которой такие транспортные средства были ввезены;

документ, подтверждающий стоимость транспортных средств (для легковых автомобилей);

копия приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон;

номерные знаки.

Выдаются номерные знаки и временный регистрационный талон.

Если благотворительная организация решит передать автомобиль в воинскую часть, осуществляется ведомственная регистрация в соответствии со ст. 34 Закона Украины "О дорожном движении".

Перерегистрация транспортного средства в связи со сменой приобретателя

Урегулирована перерегистрация транспортных средств в связи со сменой приобретателя. Например, благотворительная организация передала автомобиль одному юридическому лицу, а впоследствии возникла необходимость поставить авто на учет на другую юридическую организацию. Для изменения приобретателя гуманитарной помощи той организации, что получает транспортное средство, нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

акт приема-передачи транспортного средства, форма которого определена приложением 2 Порядка;

заверенная надлежащим образом получателем гуманитарной помощи копия декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, на основании которой такие транспортные средства были ввезены;

согласие получателя;

копия приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон;

номерные знаки.

Выдаются номерные знаки и временный регистрационный талон.

Для передачи транспортного средства другому юридическому лицу, необходимо согласие получателя, то есть той организации, что ввезла автомобиль на территорию Украины.

Для транспортных средств, что ввезены как гуманитарная помощь, доступен государственный учет. Но только при наличии декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 05 сентября 2023 года № 953. Если транспортное средство ввезен по декларации о перечне товаров, признаются гуманитарной помощью, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 01 марта 2022 № 174, доступна только временная регистрация.