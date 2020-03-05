Климатическая зима в этом году так и не наступила. Впереди весна, поэтому время готовить автомобиль к теплому сезону. На что стоит обратить особое внимание?

Первое, с чего стоит начать – это осмотр кузова. Прошлая зима была более похожа на сырую позднюю осень, поэтому влаги хватило и людям, и автомобилям. Один плюс – соли и песка на дорогах было значительно меньше, чем обычно, а следовательно сколов и царапин на корпусе также меньше. Однако, о состоянии кузова стоит позаботиться особенно тщательно: смыть пыль и грязь, в том числе из самых труднодоступных поверхностей (днища автомобиля, колесных арок и дисков).

Чтобы автомобиль встретил теплый сезон во всей красе, а не в пятнах ржавчины и «жучках» на лакокрасочном покрытии, царапины и сколы на кузове стоит обработать специальными антикоррозийными составами и восстановить. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее происходят химические реакции (окисления в частности), поэтому при плюсовых температурах все тайное быстро станет явным. Полировка защитным покрытием – завершающий и отнюдь не лишний этап ухода за кузовом весной.

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Мыть и чистить подкапотное пространство самостоятельно мы не рекомендуем: в современных моделях слишком много электроники, а в старых – трудно предсказать состояние проводов и контактов. Лучше обратиться на профессиональную автомойку. А вот обзор двигателя – этап обязательный. Зимние перепады температуры и большая разница между температурой окружающей среды и рабочих узлов могут спровоцировать различные неприятности, например, потерю герметичности и протечек рабочих жидкостей через трещины и разрывы пластиковых и резиновых деталей.

На предмет подтеканий и разрывов следует обследовать также тормозную систему и подвеску. А заодно проверить уровень тормозной жидкости и смазать все подвижные соединения.

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Заглянув под капот, не забудьте проверить состояние аккумулятора. Зимой двигатель запускается с трудом, ездить приходится, практически не выключая фары, в салоне работает обогреватель – все это является серьезной дополнительной нагрузкой для АКБ. Чтобы не ездить с «недозарядом» и тем самым не сокращать ресурс работы аккумулятора, его не помешает подзарядить.

Для тех автомобилей, которые в зимнее время активно не эксплуатировались, проверка состояния аккумулятора тоже актуальна, хотя и по другой причине: он мог разрядиться из-за длительного простоя. Если вы последний раз меняли АКБ 3-4 года назад, также стоит задуматься о ее замене. Хорошая новость – современные модели аккумуляторов (например, Bosch S5A с технологией AGM и Bosch S4E с технологией EFB), производят гораздо больше энергии и выдерживают большее количество циклов зарядки, а значит, и прослужат дольше.

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Зимой в режиме повышенной нагрузки работают и свечи зажигания. Поэтому их состояние тоже нужно проверить и при необходимости выполнить замену. Можно воспользоваться случаем и заменить обычные никелевые на иридиевые или платиновые. Такие свечи имеют больший ресурс работы, обеспечивают более стабильный запуск двигателя в любых погодных условиях и более ровную работу двигателя без пропусков зажигания. Тем самым, кстати, они заметно снижают расход топлива. Советуем выбирать продукцию крупных мировых производителей, а не искать дешевые аналоги сомнительного происхождения, ведь риск достаточно высок – одна свеча может вывести из строя весь двигатель.

Весной также стоит пройти диагностику оптики: при необходимости откорректировать свет фар, убедиться, что все лампы светят с одинаковой интенсивностью. Важно помнить, что в автомобиле можно устанавливать только предусмотренные его конструкцией световые приборы – другое является нарушением ПДД.

Подбирая лампы, стоит не только ориентироваться на инструкцию вашего авто, но и учитывать особенности ваших поездок. Так, например, если вы часто ездите на дальние расстояния в темное время суток, особенно важно, чтобы глаза как можно меньше уставали. Снизить нагрузку на зрение помогают лампы с повышенной светоотдачей (Bosch Gigalight Plus 90, Gigalight Plus 150): они создают более яркий световой поток, приближенный по восприятию к дневному свету, и тем самым обеспечивают водителю лучшую видимость по сравнению с обычными галогенками.

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Кстати, о ПДД: до 1 марта, независимо от погоды, автомобилисты обязаны ездить на зимних шинах. Когда ставить летнюю резину, термометр подскажет: если плюсовая температура держится не только днем, но и ночью, можно «переобуваться». Оставлять зимние шины на лето можно, но не нужно, разве что покрышки уже доживают свой срок и использовать их следующей зимой вы не планируете. Увеличение расхода топлива, более быстрый износ резины – вполне убедительные причины, чтобы заглянуть на шиномонтаж или самостоятельно поменять комплект зимних колес на летний.

Позаботившись о «самочувствии» вашего автомобиля, не забудьте и о себе: весна – самое время для замены салонных фильтров. Вскоре в воздухе повысится концентрация пыли и пыльцы (потенциальных аллергенов), а вместо обогревателя захочется на полную мощность включить кондиционер. Чтобы вместо потока свежего воздуха не получить проблемы со здоровьем, салонный фильтр непременно стоит обновить. Кроме стандартных, существуют варианты фильтров со слоем активированного угля (они имеют отличные абсорбирующие свойства), с защитой от бактерий (эту функцию выполняют ионы серебра) и даже с антиаллергенным эффектом. Например, Bosch FILTER + обладают способностью поглощать аллергены и бактерии, тем самым защищают здоровье водителя и пассажиров.

Итак, хотя настоящей зимы мы так и не дождались, надеемся, что лето не подведет – как и грамотно подготовленный к теплому сезону автомобиль!

Напомним, как выбирать фильтры в автомобиле.