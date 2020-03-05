Кліматична зима цього року так і не настала. Попереду весна, тож час готувати автомобіль до теплого сезону. На що варто звернути особливу увагу?

Перше, з чого варто почати – це огляд кузова. Минула зима була більш схожою на вогку пізню осінь, тому вологи вистачило і людям, і автомобілям. Один плюс – солі та піску на дорогах було значно менше, ніж зазвичай, а отже відколів і подряпин на корпусі також менше. Проте, про стан кузова варто подбати особливо ретельно: змити пил і бруд, зокрема з найбільш важкодоступних поверхонь (дна автомобіля, колісних арок і дисків).

Щоб автомобіль зустрів теплий сезон у всій красі, а не в плямах іржі та «жучках» на лакофарбовому покритті, подряпини й відколи на кузові варто обробити спеціальними антикорозійними складами та відновити. Чим вища температура навколишнього середовища, тим швидше відбуваються хімічні реакції (окиснення зокрема), тому за плюсових температур все таємне швидко стане явним. Полірування захисним покриттям – завершальний і аж ніяк не зайвий етап догляду за кузовом навесні.

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Мити і чистити підкапотний простір самостійно ми не рекомендуємо: в сучасних моделях занадто багато електроніки, а в старих – важко передбачити стан проводів і контактів. Краще звернутися на професійну автомийку. А ось огляд двигуна – етап обов'язковий. Зимові перепади температури та велика різниця між температурою навколишнього середовища та робочих вузлів можуть спровокувати різні неприємності, наприклад, втрату герметичності й підтікання робочих рідин через тріщини та розриви пластикових і гумових деталей.

На предмет підтікань та розривів слід обстежити також гальмівну систему й підвіску. А водночас перевірити рівень гальмівної рідини й змастити всі рухомі з'єднання.

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Зазирнувши під капот, не забудьте перевірити стан акумулятора. Взимку двигун запускається з труднощами, їздити доводиться, практично не вимикаючи фари, в салоні працює обігрівач – усе це є серйозним додатковим навантаженням для АКБ. Щоб не їздити з «недозарядом» і тим самим не скорочувати ресурс роботи акумулятора, його не завадить підзарядити.

Для тих автомобілів, які в зимовий час активно не експлуатувалися, перевірка стану акумулятора теж актуальна, хоча і з іншої причини: він міг розрядитися через тривалий простій. Якщо ви останній раз міняли АКБ 3-4 роки тому, також варто задуматися про її заміну. Гарна новина – сучасні моделі акумуляторів (наприклад, Bosch S5A з технологією AGM і Bosch S4E з технологією EFB), виробляють набагато більше енергії та витримують більшу кількість циклів зарядки, а отже, і слугуватимуть довше.

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Взимку в режимі підвищеного навантаження працюють і свічки запалювання. Тому їх стан теж потрібно перевірити та за потреби виконати заміну. Можна скористатися нагодою і замінити звичайні нікелеві на іридієві або платинові. Такі свічки мають більший ресурс роботи, забезпечують більш стабільний запуск двигуна в будь-яких погодних умовах і більш рівну роботу двигуна без пропусків запалювання. Тим самим, до речі, вони помітно знижують витрату пального. Радимо обирати продукцію великих світових виробників, а не шукати дешевші аналоги сумнівного походження, адже ризик досить високий – одна свічка може вивести з ладу весь двигун.

Навесні також варто пройти діагностику оптики: за необхідності відкоригувати світло фар, переконатися, що всі лампи світять з однаковою інтенсивністю. Важливо пам'ятати, що в автомобілі можна встановлювати тільки передбачені його конструкцією світлові прилади – інше є порушенням ПДР.

Підбираючи лампи, варто не тільки орієнтуватися на інструкцію вашого авто, але й враховувати особливості ваших поїздок. Так, наприклад, якщо ви часто їздите на далекі відстані в темний час доби, особливо важливо, щоб очі якомога менше втомлювалися. Знизити навантаження на зір допомагають лампи з підвищеною світловіддачею (Bosch Gigalight Plus 90, Gigalight Plus 150): вони створюють більш яскравий світловий потік, наближений за сприйняттям до денного світла, і тим самим забезпечують водієві кращу видимість у порівнянні зі звичайними галогенками.

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До речі, про ПДР: до 1 березня, незалежно від погоди, автомобілісти зобов'язані їздити на зимових шинах. Коли ставити літню гуму, підкаже термометр: якщо плюсова температура тримається не тільки вдень, але й вночі, можна «перевзуватися». Залишати зимові шини на літо можна, але не потрібно, хіба що покришки вже доживають свій термін і використовувати їх наступної зими ви не плануєте. Збільшення витрати пального, більш швидкий знос гуми – цілком переконливі причини, щоб завітати на шиномонтаж або самостійно поміняти комплект зимових коліс на літній.

Подбавши про «самопочуття» вашого автомобіля, не забудьте і про себе: весна – саме час для заміни салонних фільтрів. Незабаром у повітрі підвищиться концентрація пилу та пилку (потенційних алергенів), а замість обігрівача захочеться на повну потужність увімкнути кондиціонер. Щоб замість потоку свіжого повітря не отримати проблеми зі здоров'ям, салонний фільтр неодмінно варто оновити. Крім стандартних, сьогодні існують варіанти фільтрів з шаром активованого вугілля (вони мають відмінні абсорбуючі властивості), із захистом від бактерій (цю функцію виконують іони срібла) і навіть з антиалергенним ефектом. Наприклад, Bosch FILTER + мають здатність поглинати алергени і бактерії, тим самим захищають здоров'я водія та пасажирів.

Отже, хоча справжньої зими ми так і не дочекалися, сподіваємося, що літо не підведе – як і грамотно підготований до теплого сезону автомобіль!

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