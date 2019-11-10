Надійність сучасних акумуляторів грає з нами злий жарт: звикнувши до довгої безвідмовної роботи батареї, ми одного разу зовсім несподівано опиняємося перед фактом її відмови. Як дізнатися, що АКБ вашого авто залишилося жити до першого морозу?

Це може трапитися з кожним: в один нещасливий день ми раптом несподівано дізнаємося, що двигун не реагує на поворот ключа або кнопку "Старт". Акумулятор "помер" ні з того ні з сього! Насправді, майже завжди є симптоми майбутнього виходу АКБ з ладу, і їх потрібно тільки помітити.

Сучасні стартерні акумулятори автомобілів діляться на кілька класів, і терміни служби в кожному значно відрізняються. Середні цифри: 3 - 4 роки для бюджетних і 6 - 8 років для батарей з новітніми технологіями.

Млявий запуск. Сучасний справний двигун часто можна завести з півоберта. Для чого достатньо навіть мізерного запасу енергії в напівживій батареї. Але коли умови пуску ускладнюються якимось додатковим фактором (наприклад, похолодання), запустити двигун так просто вже не виходить. Тому при запуску мотора прислухайтеся, наскільки жваво стартер крутить двигун, і придивляйтеся – чи не притухають чи при цьому лампочки на панелі приладів і плафон освітлення салону. Якщо ці фактори існують – проведіть діагностику АКБ.

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На автомобілі зі значним пробігом незайвим буде додатковий вольтметр для контролю напруги зарядки (14,1 - 14,8 В).

Після довгої стоянки . Перший запуск після довгої стоянки (тиждень-два і більше) – теж хороший іспит для акумулятора. Якщо в цьому випадку машина заводиться мляво, і лампи так же притухають при роботі стартера, то є сенс перевірити АКБ у фахівця для остаточного діагнозу.

Напруга. Більш точно перевірити батарею можна і самому. Потрібно через дві-три години (можна і більше) після не дуже короткої поїздки виміряти напругу на клемах. У батареї з хорошими перспективами вольтметр повинен показати не менше 12,6 - 12,7 В. Якщо менше - спробуйте зарядити АКБ від стаціонарної зарядки і простежити за нею в експлуатації.

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Рівень електроліту. Не всі моделі акумуляторів мають пробки (або одну загальну пробку-планку), але у більшості рівень електроліту можна визначити через прозорі стінки корпусу. Пластини повинні бути закриті рідиною з запасом 5 - 10 мм, менший рівень - це тривожний сигнал. Якщо вдасться знайти і відкрити пробки, кількість електроліту можна відновити (що доливати - дистильовану воду або власне електроліт, досвідчений аккумуляторщик визначить по щільності). Якщо ж відновити рівень не виходить, спустошені банки (банку) незабаром втратять ємність, вивівши з ладу всю батарею.

Рівень електроліту потрібно визначати через напівпрозорий пластик корпуса, на якому зазвичай бувають мітки типу Min і Max.

Навіть якщо ви виявили відразу кілька з названих тут симптомів старіння АКБ, не поспішайте списувати її в утиль. Можливо, акумулятор просто страждає від хронічного недозаряду. Зверніться за більш глибокою діагностикою до автоелектрика або самі зробіть повну зарядку батареї і продовжіть експлуатацію. І тільки якщо симптоми виявляться знову, вирішуйте питання про покупку нового джерела струму.

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Вік має вирішальне значення для ресурсу акумулятора, але для різних типів АКБ критичні цифри можуть відрізнятися в рази: від 3 років для найпростіших бюджетних батарей до 12 років у дорогущих моделей з абсорбованим електролітом (типу AGM). При цьому термін служби настільки залежить від умов експлуатації, що навіть в межах одного класу він може відрізнятися вдвічі. Так що поважний вік акумулятора може служити лише сигналом до підвищення уваги до нього, але ніяк не до автоматичного списання.

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